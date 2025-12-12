ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба – им разрешили провести один матч

Футзальный клуб "Любарт" / facebook.com/fclubart

Футзальный клуб "Любарт" сообщил, что ТЦК мобилизовал двух игроков команды Дмитрия Романюка и Назара Сеника.

Об этом клуб Экстралиги (элитного дивизиона чемпионата Украины по футзалу – прим.) сообщил в официальном Telegram-канале.

"Друзья, вероятно, значительная часть из вас уже знает о мобилизации наших игроков Дмитрия Романюка и Назара Сеника. Ребята готовятся к БОВП и последующей службе в рядах Национальной гвардии Украины.

Расскажем немного подробнее. По прибытии в Одессу поездом (5 декабря) наша команда переместилась в бус для трансфера к месту проведения матча, чтобы провести там тренировку. По дороге к спортивному комплексу автомобиль остановили на мобильном блокпосте. У всех пассажиров проверили документы и по итогам проверки установили, что Романюк и Сеник подлежат мобилизации по возрасту и не имеют отсрочки или бронирования.

Игроков забрали в ТЦК, но на следующий день разрешили принять участие в матче против "Tyre Expert". После игры они простились с одноклубниками и вернулись в часть. Впереди ребят ожидает базовая общевоенная подготовка и служба в определенном подразделении НГУ.

Дмитрий и Назар, вы остаетесь частью большой "княжеской" семьи. Наш клуб будет поддерживать вас и ждать момента, когда вы снова сможете вернуться на паркет в футболках "Любарта". Ценим вас и ждем дома. У нас еще много общих незавершенных дел!", – говорится в сообщении клуба.

В этом сезоне Сеник провел 7 матчей в Экстралиге. Романюк провел 11 матчей, забил один гол – как раз в матче против "Tyre Expert".

