ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины

Денис Гармаш / © Associated Press

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш был мобилизован в ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП на своей странице в Facebook.

"Вниманию общественности и представителей медиа! В сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста одного из футбольных клубов. Также отмечается, что у него требовали еще и взятку.

Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было.

После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", – говорится в заявлении.

Напомним, Гармаш выступал за "Динамо" с 2007 по 2023 год. В составе "бело-синих" он провел 238 матчей в УПЛ (забил 34 гола), 27 игр в Кубке Украины (8 голов), 7 – в Суперкубке (1 гол).

Вместе с киевлянами Денис трижды стал чемпионом Украины (2015, 2016, 2021), трижды – обладателем Кубка Украины (2014, 2015, 2021) и 4 раза – обладателем Суперкубка Украины (2011, 2016, 2018, 2019).

С 2011 по 2021 год Гармаш вызывался в сборную Украины. За национальную команду он сыграл 31 матч и забил два гола.

Последним клуб 35-летнего Гармаша был ФК "Лесное", который в ноябре был исключен из состава участников Второй лиги из-за того, что команда дважды не явилась на матч чемпионата Украины в связи с финансовыми проблемами.