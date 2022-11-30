Тунис драматически победил действующих чемпионов мира, но не сумел пробиться в плей-офф ЧМ-2022

В среду, 30 ноября, сборная Франции минимально уступила национальной команде Туниса в матче 3-го тура группы D чемпионата мира-2022. Поединок завершился со счетом 1:0 .

На 8-й минуте матча сборная Туниса уже имела шанс открыть счет – Надер Гандри поразил ворота соперников, но арбирт заметил у него офсайд. Впоследствии тунисцы создали еще несколько опасных моментов у ворот соперника.

В начале второго тайма Вахби Хазри вырвал для своей команды победу – Стив Манданда не сумел справиться с его ударом из пределов штрафной.

В конце матча Килиан Мбаппе попытался сравнять счет, прорвавшись сквозь линию обороны и выйдя на ударную позицию в штрафной, но с его выстрелом по центру ворот справился Аймен Дамен.

В дополнительное ко второму тайма время французам удалось забить ответный гол. Антуан Гризманн подхватил мяч в штрафной, оказался в удобной позиции и нанес удар, с которым у голкипера не было шансов справиться. Однако арбитр матча после просмотра системы VAR отменил взятие ворот, подарив Тунису утешительную победу.

После этого матча Франция осталась на первом месте турнирной таблицы с 6 очками. Австралия тоже набрала 6 очков и находится на второй позиции. Обе команды выходят в плей-офф ЧМ-2022. Тунис (4) и Дания (1) завершают борьбу на Мундиале.

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