"Тупое стадо не нужно ни одному тренеру": Суркис рассказал, был ли конфликт между Шовковским и Ярмоленко

Андрей Ярмоленко и Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Реклама

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи о конфликте между главным тренером Александром Шовковским и лидером команды Андреем Ярмоленко.

"Если вы меня спросите, с кем я больше общаюсь – Шовковским или Ярмоленко, мне трудно будет ответить на этот вопрос, поскольку я общаюсь с одним и другим, так же как я общаюсь и с Буяльским и другими футболистами. Сейчас я общаюсь с командой два-три раза в неделю – приезжаю на тренировки, общаюсь с ними. Мне могут верить, могут не верить, но я хочу подчеркнуть: никакого конфликта между Шовковским и Ярмоленко не существует и не было. Были рабочие моменты. Но Ярмоленко имеет право что-то подсказать как лидер как опытный игрок, который играл в топ-чемпионатах. А тренеру может это понравиться, а может не понравиться, но это обычный рабочий, профессиональный процесс. Вы думаете, что с Лобановским не могли так же пообщаться Белькевич, Шевченко или Ребров? Были разговоры даже в раздевалке как после победных матчей, так и после поражений.

Журналисты раздули какой-то "конфликт", что повлияло и на команду, которая, ведя в счете в каждой игре, пропускала на последних минутах. Но я бы молился на то, чтобы сколько еще буду президентом клуба, в команде был такой лидер, как в свое время был Лужный, а сегодня – Ярмоленко. Без таких футболистов невозможно построить команду. Тупое стадо не нужно ни одному тренеру.

Реклама

Сейчас многие комментируют, как играет команда. Кто-то говорит, что хорошо, кто-то – что плохо. Я помню команду Мирона Богдановича Маркевича, которая играла с "Наполи" в Киеве и прошла в финал. Я был на том матче. Тогда по игре "Днепр" и близко не превосходил "Наполи", но победил на характере 1:0, на волевых, и команда заслуженно радовалась после финального свистка. Они прошли в финал, где вполне могли переиграть "Севилью". Вы мне скажите, если бы "Севилья" была так же обыграна, как и "Наполи", имея огромное игровое преимущество, кто бы сегодня вспомнил это? Никто. Это футбол", – цитирует Суркиса официальный сайт "Динамо".

Ранее сообщалось, что Суркис ответил генеральному директору "Шахтера" Сергею Палкину после судейского скандала в Классическом.

Дерби на "Арене Львов" завершилось победой "горняков" со счетом 3:1 . Комитет арбитров УАФ после поединка признал, что судьи допустили ошибку, не назначив пенальти в ворота "Шахтера" за фол защитника донецкого клуба Ефима Конопли против вингера "бело-синих" Шолы Огунданы в штрафной площадке.

В свою очередь, Палкин уже ответил на резонансное интервью президента "Динамо".

Реклама

Напомним, что Шовковский "разнес" судейство в матче УПЛ против "Шахтера", назвав его "беспределом".