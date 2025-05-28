Туран впервые прокомментировал свое назначение главным тренером "Шахтера"

Арда Туран и Сергей Палкин / © ФК Шахтер

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Арда Туран впервые высказался о своем назначении на пост главного тренера донецкого "Шахтера" .

"Я горжусь тем, что присоединился к "Шахтеру" – великому клубу с богатой историей и большими традициями. Это команда, хорошо известная по всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче.

Надеюсь сделать свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. Мы имеем большое желание завоевывать трофеи – как в Украине, так и в европейских турнирах", – цитирует 38-летнего турецкого специалиста официальный сайт "горняков".

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Также назначение Турана прокомментировал генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

"Арда Туран – перспективный и амбициозный тренер с опытом работы в чрезвычайно конкурентном турецком чемпионате. Как игрок он является настоящей легендой европейского футбола, и я верю, что вместе с "Шахтером" он обречен на не менее успешную тренерскую карьеру – такую, что принесет клубу трофеи как в Украине, так и на международной арене", – сказал Палкин.

Туран подписал контракт с "оранжево-черными" сроком до лета 2027 года. Он стал 39-м главным тренером в истории "Шахтера".

На посту наставника донецкого клуба Туран заменил Марино Пушича, который был уволен после завершения сезона-2024/25.

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Туран прославился выступлениями за мадридский "Атлетико" и "Барселону", с которыми выиграл три титула чемпиона Испании и ряд других трофеев. На его счету также 100 матчей за сборную Турции, в которых он забил 17 голов.

Арда начал тренерскую карьеру в апреле 2023 года, возглавив "Эюпспор", который он по итогам сезона-2023/24 привел к победе в Первой лиге Турции и вывел в Суперлигу.

В сезоне-2024/25 "Эюпспор" под руководством Турана занял шестое место в турецкой Суперлиге. В январе 2025 года клуб подписал легенду "Шахтера" Тараса Степаненко

В общей сложности Арда во главе "Эюпспора" провел 84 матча: 45 побед, 14 ничьих и 25 поражений.

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Напомним, "Шахтер" стал бронзовым призером УПЛ-2024/25. "Горняки" впервые за 29 лет финишировали ниже второго места в чемпионате Украины.

Несмотря на провальное выступление в чемпионате, донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины, где в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".