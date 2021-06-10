Турция - Италия: где смотреть и ставки букмекеров на стартовый матч Евро-2020

Поединок состоится в пятницу, 11 июня.

Уже в пятницу, 11 июня, стартует Чемпионат Европы по футболу-2020 (Евро-2020), турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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Матч-открытие турнира состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. В нем сойдутся сборные Турции и Италии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Поединок смогут посетить около 20 тысяч болельщиков (25% от общей вместимости арены).

Турция и Италия выступают в группе А, где их соперниками также являются Уэльс и Швейцария. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Где смотреть матч Турция - Италия

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы ТРК "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прогнозы букмекеров на матч Турция - Италия

Безоговорочным фаворитом поединка является подопечные Роберто Манчини. На победу итальянцев можно поставить с коэффициентом 1.55. Ничья - 3.95. Победа турецкой сборной станет сенсацией - 8.10.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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