Турция - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж матча-открытия континентального первенства.
11 июня сборные Турции и Италии встретятся в стартовом матче Чемпионата Европы по футболу-2020.
Поединок состоится в Риме на "Стадио Олимпико". Матчу будет предшествовать церемония открытия турнира.
Начало игры - в 22:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию встречи.
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Турция и Италия выступают в группе А, где их соперниками также являются Уэльс и Швейцария. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.
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|ЕВРО-2020
1 тур. Группа А
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|ТВ-трансляция - ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"