Турция - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж матча-открытия континентального первенства.

11 июня сборные Турции и Италии встретятся в стартовом матче Чемпионата Европы по футболу-2020.

Поединок состоится в Риме на "Стадио Олимпико". Матчу будет предшествовать церемония открытия турнира.

Начало игры - в 22:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию встречи.

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Турция и Италия выступают в группе А, где их соперниками также являются Уэльс и Швейцария. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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ЕВРО-2020

1 тур. Группа А

Пятница, 11 июня / 22:00

Рим. "Стадио Олимпико" ТВ-трансляция - ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

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