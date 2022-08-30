Турецкие страсти: скандальный одноклубник Ракицкого чуть не подрался с главным тренером (видео)

Итальянский нападающий "Аданы Демирспор" Марио Балотелли снова попал в скандал. После матча чемпионата Турции против "Умраниеспора" он серьезно поссорился с наставником своей команды Винченцо Монтеллой.

Балотелли, который вместе с украинским защитником Ярославом Ракицким выступает за турецкий "Адана Демирспор", чуть не подрался с главным тренером своей команды Винченцо Монтеллой.

После победы над "Умраниеспором" (1:0) в матче четвертого тура турецкой Суперлиги 32-летний форвард решил что-то сказать тренеру и указал пальцем в его сторону. Неизвестно, что говорил Марио, но реакция 48-летнего итальянского специалиста была чрезвычайно эмоциональной.

Монтелла устремился в сторону футболиста, однако его сдержали представители тренерского штаба. Примечательно, что сам Балотелли выглядел довольно спокойно и не провоцировал продолжение конфликта.

Balotelli — Montella Kavgası pic.twitter.com/TbIpNANNDc — Lord Sinov (@balotellivekil) August 27, 2022

После игры Монтелла заявил, что Балотелли "не оправдал ожиданий", однако подробностей их горячей перепалки, которая чуть не переросла в драку, не рассказал.

Добавим, что на протяжении своей карьеры Балотелли неоднократно отличался скандальными выходками. В декабре 2018 года футболист напал на партнера и поиздевался над ним в раздевалке. А в конце прошлого года Марио ударил ногой партнера по команде.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ракицкий заработал первое удаление в Турции из-за жуткого подката.

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