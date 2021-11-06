Турецкий боец за 15 секунд забил соперника до потери сознания: видео молниеносного нокаута

Гокхан Сарыкам одержал эффектную победу над британцем Чарли Милнером.

Турецкий боец ММА Гокхан Сарикам в андеркарде вечера смешанных единоборств Bellator 270 зрелищно одолел британца Чарли Милнера.

Поединок завершился уже в первом раунде. Со стартового гонга турок пошел в атаку и нанес сильный удар ногой по бедру соперника. Милнер очутился на конвасе, но быстро поднялся. Впрочем, Сарикам не тратил попусту время и сразу набросился на свою жертву - завалил возле сетки и буквально уничтожил ударами по лицу.

Рефери остановил бой, а Милнер еще несколько минут лежал на полу без сознания. Британца удалось привести в сознание только перед оглашением результата боя. Как оказалось, для яркой победы нокаутом турецкому бойцу хватило 15 секунд .

WOW! 15 SECONDS!



Gokhan Saricam came out FIRING против Charlie Milner! #Bellator270 pic.twitter.com/vctgeJvm5o — Virgin Media Sport (@VMSportIE) November 5, 2021

Для Сарикама эта победа стала шестой подряд в ММА, до этого он в октябре 2019 года удушающим приемом проиграл в своем дебютном поединке в Bellator.

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