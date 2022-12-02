Турецкого комментатора заменили посреди матча ЧМ-2022 по неожиданной причине

В Турции футбольного комментатора прервали посреди работы во время матча 3-го тура чемпионата мира-2022 между сборными Канады и Марокко.

Как сообщает Onedio, это произошло из-за упоминания им бывшего нападающего сборной Турции Хакана Шюкюра.

Комментатор Альпер Бакирджил напомнил, что Шюкюр является автором самого быстрого гола в истории мирового футбольного первенства. Это произошло в 2002 году в матче против Республики Корея на 11-й секунде.

TRT'de Kanada — Fas maçının spikeri Alper Bakırcıgil, Fas'ın 4. dakikada attığı golden sonra dünya kupalarındaki в erken golün Hakan Şükür'e ait olduğunu hatırlattı. Spiker Bakırcıgil, devre arasında yayından alındı. Maçın ikinci yarısını Cüneyt Kıran anlattı. pic.twitter.com/f6iKbmllOy — Onedio (@onediocom) December 1, 2022

Закончив карьеру профессионального футболиста 2008 года, Хакан стал политиком и избирался в местный парламент. В 2016 году против него открыли производство за оскорбления в адрес президента страны Реджепа Таипа Эрдогана. Шакюр бежал в США, а на родине является персоной нон решетки.

Напомним, что в эфире одного из катарских телеканалов решили высмеять сборную Германии, которая сенсационно осталась за бортом чемпионата мира-2022 по футболу после группового раунда Мундиаля.

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