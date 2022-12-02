Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Турецкого комментатора заменили посреди матча ЧМ-2022 по неожиданной причине

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
1262
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Турецкого комментатора заменили посреди матча ЧМ-2022 по неожиданной причине

Хакан Шюкюр / Фото: Associated Press

Бакирджил вспомнил запрещенного в Турции футболиста.

В Турции футбольного комментатора прервали посреди работы во время матча 3-го тура чемпионата мира-2022 между сборными Канады и Марокко.

Как сообщает Onedio, это произошло из-за упоминания им бывшего нападающего сборной Турции Хакана Шюкюра.

Комментатор Альпер Бакирджил напомнил, что Шюкюр является автором самого быстрого гола в истории мирового футбольного первенства. Это произошло в 2002 году в матче против Республики Корея на 11-й секунде.

Закончив карьеру профессионального футболиста 2008 года, Хакан стал политиком и избирался в местный парламент. В 2016 году против него открыли производство за оскорбления в адрес президента страны Реджепа Таипа Эрдогана. Шакюр бежал в США, а на родине является персоной нон решетки.

Напомним, что в эфире одного из катарских телеканалов решили высмеять сборную Германии, которая сенсационно осталась за бортом чемпионата мира-2022 по футболу после группового раунда Мундиаля.

Читайте также:

Достижение с горьким привкусом: голкипер "Баварии" установил исторический рекорд чемпионатов мира

Перед матчем ЧМ-2022 охранники раздели болельщика вслух: подробности скандала

В Иране силовики застрелили мужчину, праздновавшего вылет сборной из ЧМ-2022: подробности

Дата публикации
Просмотры
1262
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация