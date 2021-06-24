Турнирная сетка плей-офф Евро-2020: кто на кого выходит и потенциальные соперники на пути к финалу

Турнирная сетка плей-офф Евро-2020: кто на кого выходит и потенциальные соперники на пути к финалу

В борьбе за трофей осталось 16 команд.

В ночь на 24 июня определились все участники 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.

Что приятно, среди команд, которые будут бороться за трофей континентального первенства, есть и сборная Украины. Отметим, что коллектив Андрея Шевченко пробился в плей-офф Евро-2020 не без доли везения, а точнее — благодаря шведам и испанцам.

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В 1/8 финала турнира команды разделены на восемь пар. Также уже известна и сетка турнира. То есть, в случае прохода украинской команды в четвертьфинал соревнований, она точно встретится с кем-то из пары Англия — Германия.

ТСН Проспорт наглядно показывает все пары 1/8 финала Евро-2020 и турнирную сетку.

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

Поединки 1/8 финала будут сыграны 26, 26, 28, 29 июня.

Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 Июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Ранее рассказывалось о том, что посол Швеции пошутил мемом со сборной Украины после ее выхода в 1/8 финала Евро-2020.

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