Турнирные расклады Евро-2020: что нужно сборной Украины на выход в плей-офф

На этой стадии "сине-желтые" могут оказаться впервые.

В четверг, 17 июня, сборная Украины в рамках второго тура группового этапа финальной части Чемпионата Европы-2020 добыла минимальную победу над Северной Македонией со счетом 2:1.

Этот результат позволил команде Андрея Шевченко сохранить неплохие шансы на выход в плей-офф турнира, где "сине-желтые" могут сыграть впервые. Итак, что же нужно нашей команде, чтобы оказаться в числе топ-16 коллективов Европы.

Отметим, что лидером в группе сборной Украины уже точно будут Нидерланды. "Оранье" получили право выйти в плей-офф Евро-2020 с первой позиции после уверенной победы над Австрией (2:0). Таким образом, набрав шесть очков из шести возможных, коллектив Франка де Бура уж точно не уступит Украине и Австрии первое место в случае победы одного из них в их очной битве, ведь по личным матчами обыграл обе эти команды.

А что же сборная Украины? Сейчас "сине-желтые" занимают вторую позицию в квартете С, имея в своем активе три балла. Столько же очков в активе Австрии, однако они уступают украинцам по количеству забитых мячей на этих соревнованиях (4 против 3, прим.), хотя разница в них одинакова — ноль. Вот так, собственно, выглядит турнирная таблица группы С, где выступает коллектив Шевченко:

Нидерланды: 2-0-0 (5-2) — 6 очков;

2-0-0 (5-2) — 6 очков; Украина: 1-0-1 (4-4) — 3;

1-0-1 (4-4) — 3; Австрия: 1-0-1 (3-3) - 3;

1-0-1 (3-3) - 3; Северная Македония: 0-0-2 (2-5) — 0.

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Итак, для того, чтобы выйти в плей-офф "сине-желтым" достаточно сыграть вничью. Отметим, что вторая ступень выводит на победителя квартета С, где сейчас лидером является Италия. Опередить команду Роберто Манчини может Уэльс, если в заключительном туре победит их в очной дуэли.

Команда, которая проигрывает в матче Украина — Австрия тоже будет иметь некоторые шансы на выход в плей-офф, но это уже будет зависеть от результатов других групп, которые сформируют рейтинг команд, занявших третье место (далее пройдут 4 из 6 таких сборных). 4 очка почти всегда достаточно для прохода, а вот 3 пунктов может оказаться мало.

Третье место группы C попадет в 1/8 финала на кого-то из победителей групп E (Словакия, Швеция, Испания, Польша) или F (Португалия, Франция, Германия, Венгрия).

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Ранее рассказывалось о том, кто уж точно вышел в 1/8 финала Евро-2020.

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