Турция вырвала победу над США в последнем матче на ЧМ-2026

Турция — США / © Associated Press

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Сборная Турции победила команду США в матче заключительного третьего тура группы D чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "SoFi Stadium" в Инглвуде, штат Калифорния (США), завершился со счетом 3:2 .

Американцы открыли счет уже на 3-й минуте встречи — Себастьян Берхалтер подал с углового на дальнюю штангу, где Остон Трасти остановил мяч и с острого угла отправил его в ворота.

Турция — США / © Associated Press

На 10-й минуте турки отыгрались — Арда Гюлер замкнул передачу Барыша Йылмаза.

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Турция — США / © Associated Press

Турция — США / © Associated Press

На 31-й минуте Турция вышла вперед — Оркун Кекчю забил ударом из пределов штрафной площадки.

Турция — США / © Associated Press

На старте второго тайма США восстановили паритет в противостоянии — Берхалтер на 49-й минуте подобрал мяч и с линии штрафной площадки сильным ударом направил его в ближний угол.

Турция — США / © Associated Press

В конце игры Турция вырвала победу — на 90+8 минуте Каан Айхан забил третий гол в ворота США.

В другом матче третьего тура этого квартета Парагвай и Австралия сыграли вничью (0:0).

В 1/16 финала сборная США (6 очков), которая досрочно выиграла группу D, сразится с командой Боснии и Герцеговины — обладательницей третьей строчки квартета B. Поединок состоится в четверг, 2 июля, в 03:00 по киевскому времени.

Австралия (4 балла) пробилась в 1/16 финала со второй позиции. Парагвай (4 пункта) имеет большие шансы попасть в плей-офф как один из лучших обладателей третьих мест. Турция (3 очка) стала последней и завершила выступления на Мундиале.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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