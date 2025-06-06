Тусклый дебют Анчелотти: сборная Бразилии потеряла очки в отборе на ЧМ-2026 (видео)

Эквадор – Бразилия / © Associated Press

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Сборная Бразилии не сумела обыграть Эквадор в выездном матче 15-го тура квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок в городе Гуаякиль завершился безголевой ничьей – 0:0 .

Это была дебютная игра Карло Анчелотти на посту главного тренера бразильцев.

Экс-наставник мадридского "Реала" заменил у руля "селесао" Доривала Жуниора, который был уволен в марте этого года.

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Обзор матча Эквадор – Бразилия

После этого матча Бразилия с 22 очками занимает четвертую строчку в южноамериканском отборе на ЧМ-2026. Эквадор с 24 баллами идет на второй позиции.

От Южной Америки напрямую на грядущий Мундиаль выйдут шесть сборных, а еще одна команда сыграет в стыковых матчах.

Пока на ЧМ-2026 от Южной Америки отобралась только Аргентина, которая с 34 пунктами лидирует. В 15-м туре "альбиселесте" на выезде обыграли Чили (1:0) благодаря голу Хулиана Альвареса.

Отметим, что сборная Аргентины – действующий чемпион мира по футболу. В финале Мундиаля-2022 подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти обыграли Францию.

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ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.