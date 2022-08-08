"Тварь" и "долбо*б": ультрас "Десны" сожгли паспорт РФ украинского футболиста, уехавшего играть в Россию

Отметим, что в прошлом году этот исполнитель дебютировал в УПЛ за черниговскую "Десну" и сыграл за команду в шести матчах.

Так, недавно стало известно о том, что 25-летний футболист тайно получил российский паспорт и уехал играть в страну-оккупанта. Сначала он был на просмотре в "Уфе", а затем стал ее полноценным игроком.

По этому случаю ультрас "Десны" на своей странице в Facebook опубликовали видеообращение к Масалову.

"Мы — ультрас футбольного клуба "Десна", недавно узнали новость, что один из экс-игроков нашей команды, подписал контракт с футбольным клубом на россии. А еще неделей ранее стало известно, что после бомбардировок нашего стадиона, был найден кацапский паспорт этого урода. Мы заявляем, что приложим все усилия, чтобы эта тварь по имени – Александр Масалов, в будущем никоим образом не была причастна к футболу на любом уровне в Украине.

Нам даже трудно представить, каким надо быть долбо*бом, чтобы после всех разрушений, которые испытали наш родной город, наш стадион, наш клуб – поехать играть на россию…

Неуважаемый га**он масалов, мы сжигаем эту сральную бумажку, которую ты получил у оккупантов, хотя и знаем что никакой ценности она не имеет и ты без проблем вылижишь несколько рашистских задниц и получишь новую. Твой паспорт гражданина Украины, который ты предал, мы решили передать в СБУ пусть таким дерьмом, как ты занимаются спецслужбы.

А мы в свою очередь передаем тебе пламенный "привет" гори в аду — предатель, вместе со своим новым говноклубом, вместе со своей новой "родиной". Слава Украине!", — говорится в заявлении ультрас черниговского клуба.

Добавим, что Масалов родился в Севастополе, занимался в академии киевского "Динамо", в 2014-2016 годах выступал за "бело-синих" в юношеском чемпионате Украины. Далее он перешел в донецкий "Шахтер", в котором играл за молодежную команду. Этот футболист также вызывался и проводил матчи за разные юношеские сборные Украины.