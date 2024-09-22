"Ты дал им обоим настоящий урок бокса": Фьюри обратился к Усику после боя Джошуа – Дюбуа (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к обладателю титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику после боя за пояс IBF, в котором Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа.

После завершения поединка "Цыганский король", который присутствовал на арене "Уэмбли" в Лондоне, подошел к Усику и, обняв, осыпал украинца комплиментами из-за его боксерского мастерства.

"Ты дал им обоим настоящий урок бокса. Честная игра для тебя, честная игра. Вот что делают навыки бокса. Навыки, чтобы платить по счетам. Ты понимаешь, о чем я?" – сказал Фьюри.

"You taught the both a proper boxing lesson!"



Tyson Fury to Oleksandr Usyk сразу после #JoshuaDubois pic.twitter.com/NcOc9QhpJN — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) September 22, 2024

Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде. Перед этим он трижды отправил соперника в нокдаун – в первом, третьем и четвертом раундах.

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За свою карьеру Усик дважды побеждал Джошуа решением судей – в 2021 и 2022 годах, а также в 2023-м одолел Дюбуа нокаутом.

Напомним, в июне 2024 года Александр отказался от титула IBF, а с ним и от звания абсолютного чемпиона мира.

Новым обладателем этого пояса стал Дюбуа, который досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF – Даниэля повысили до полноценного чемпиона организации. Бой против Джошуа стал для Дюбуа первой защитой чемпионского пояса в карьере.

Так что именно Дюбуа остается обладателем одного из четырех главных поясов в хевивейте. Другие три титула (WBA, WBO, WBC) принадлежат Усику, который 21 декабря 2024 года проведет реванш против Фьюри.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа.

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