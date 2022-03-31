"Ты для меня, как мать для сына": Усик написал патриотическую песню об Украине (видео)

"Ты для меня, как мать для сына": Усик написал патриотическую песню об Украине (видео)

Боксер рассказал о своей любви к родине.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик продолжает поддерживать Украину в войне с российскими оккупантами.

Известный боксер приобщился к созданию патриотической песни. Усик написал слова о любви к Украине к песне, которую исполнил Василий Жадан.

"Настоящий шедевр! Песня на слова Александра Усека в исполнении Василия Жадана. О родной маме Украине", — написал Красюк у себя в Instagram.

Напомним, украинский боксер решил провести реванш с британцем Энтони Джошуа, который может состояться летом этого года.

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