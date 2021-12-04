"Ты или делаешь что-нибудь одно хорошо, или нет": тренер клуба УПЛ признался, почему отказался возглавить сборную Украины

"Ты или делаешь что-нибудь одно хорошо, или нет": тренер клуба УПЛ признался, почему отказался возглавить сборную Украины

Скрипник не был готов совмещать должности главного тренера "Зари" и "сине-желтых".

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник объяснил, почему не принял предложение УАФ возглавить национальную команду.

"После ухода Шевченко из сборной Украины мне предлагали возглавить национальную команду. Но я на контракте в Заре. И хотя президент луганцев был готов разрешить объединить эти должности – я не считаю, что правильно совмещать. Ты или делаешь что-нибудь одно хорошо, или нет. Это не правильно, на этом вся дискуссия закончилась.

Я стараюсь профессионально отрабатывать контракт. Заря – это то место, где я чувствую себя уверенно и хорошо. Горд, что тренирую сейчас эту команду. То место, которое мы сейчас занимаем, трудно защищать из года в год. Однако мы все равно стараемся.

Та команда, которая у меня сейчас – лучшая в моей тренерской карьере. Недаром их называют "мужиками". Когда у них что-то не выходит, у них просыпается заряд. Меня это мотивирует еще больше предаваться работе. Я хочу ежедневно приходить на тренировку, чтобы увидеть игроков и снова с ними работать", – сказал Скрипник в программе BurBuzz.

"Будет ли у меня еще возможность поработать со сборной Украины? Все может быть – это футбол, и загадывать заранее нет смысла. Нет ничего невозможного", – добавил он.

52-летний специалист возглавил Зорю в июле 2019-го. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2022 года.

Сборную Украины с начала августа возглавляет Александр Петраков. Сначала на правах исполняющего обязанности, а 18 ноября действующим главным тренером "сине-желтых".

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