"Ты – наш чемпион! Слава Украине!": реакция соцсетей на победу Усика над Джошуа

Украинец Александр Усик провел успешную защиту титулов WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа. ТСН Проспорт собрал реакцию соцсетей на победу украинца.

В субботу, 20 августа, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в реванше и защитил титулы.

В социальных сетях болельщики бурно отреагировали на успех украинца.

Одним из первых Усика поздравил глава государства Владимир Зеленский.

"Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!" – написал президент.

Трудная, но такая важная и нужная ПОБЕДА @usykaa !

Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят! – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 20, 2022

Легендарный украинский боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко также поблагодарил Александра за победу.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк присоединился к поздравлениям, добавив, что жизнь – это всегда вызов, который нужно принимать.

"Каждый день надо доказывать, что имеешь право быть чемпионом. Что даже если падаешь, надо вставать и идти до конца! Как Усик сегодня в битве против великого Джошуа. И как навсегда Украина, потому что мы обязательно выгоним ru-варваров", – пишет Подоляк.

Life является challenge and fight. Вы должны проверить время дни. До тех пор, пока вы не попадете, вы должны получить и сделать это конец! Как @usykaa в борьбе против большой @anthonyjoshua today. And as Ukraine, because we will definitely drive out the ru-barbarians. pic.twitter.com/3yhCZXMDyi – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) August 20, 2022

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Усик в очередной раз доказал, что украинцы – сильнейшие.

"Украинцы сильнейшие! Наш непобедимый казак в очередной раз это доказал. Спасибо Александру Усику за чемпионский бой! Поздравляю всех с победой! Держим спортивный фронт и поддерживаем ВСУ! Все будет Украина!", — пишет министр.

Украинский актер Евгений Нищук назвал триуф Усика вдохновляющей победой.

"Победы вдохновляют! Убежден, эта победа, которую Усик посвятил Украине, Вооруженным Силам Украины, будет еще одной из целой плеяды наших побед! Достойная игра, достойные партнеры, достойный финал. Даже, несмотря на неспокойную ночь на фронте. !

Больше хлопка! Победим обязательно! Слава Украине! Слава Героям!", – написал он.

Вот как на победу отреагировали обычные украинцы:

Эту победу Усик посвятил УКРАИНЕ

Верим Усику!!!

Верим в победу Украины!

Верим ВСУ!!! pic.twitter.com/6e2bERXA48 — FREEDOM OR DEATH (@gena88788) August 21, 2022

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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