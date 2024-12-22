"Ты – настоящая легенда": Владимир Кличко обратился к Усику после второй победы над Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александра Усика в бою-реванше с Тайсоном Фьюри.

Кличко-младший щедро расхвалил своего соотечественника, а также отметил важность триумфа Александра для украинского народа.

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"Нам посчастливилось иметь такого удивительного чемпиона. Легенда. Просто выдающийся боксер. Он вошел в историю, и эта победа чрезвычайно важна для нас, украинцев.

Он снова нанес Украину на карту мира. Он делал это многократно. Я не знаю другого человека, который был бы таким же выдающимся, как Усик в боксе. Ты – настоящая легенда", – приводит слова Кличко BBC.

Добавим, что Владимир лично прибыл в Эр-Рияд, чтобы поддержать Усика в реванше с Фьюри. Накануне поединка выдающиеся украинские боксеры встретились и сделали совместное фото. После боя Кличко-младший поднялся в ринг и поздравил Александра с победой.

Интересно, что в ноябре 2015 года Владимир Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Боксеры должны были встретиться в реванше, но второй поединок так и не состоялся – сначала британец получил травму, а затем был пойман на допинге.

В ночь на 22 декабря Усик победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Однако Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке.

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