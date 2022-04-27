"Ты не убиваешь брата, не насилуешь сестру": Владимир Кличко - о демонтаже символа дружбы между Украиной и РФ

"Ты не убиваешь брата, не насилуешь сестру": Владимир Кличко - о демонтаже символа дружбы между Украиной и РФ

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал демонтаж памятника "Дружбы народов" в Киеве.

Накануне в столице Украины демонтировали бронзовые скульптуры двух рабочих возле Арки дружбы народов. Этот монумент был установлен в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с Россией".

Владимир Кличко высказался о демонтаже памятника, который являлся символом дружбы между Украиной и Россией, на своей странице в Instagram.

"Ты не убиваешь брата. Ты не насилуешь сестру. Ты не уничтожаешь страну своего друга. Вот почему мы демонтировали памятник, который однажды был создан как знак дружбы между Украиной и Россией", - написал Владимир Кличко в Instagram.

Сейчас Владимир Кличко защищает родную землю от российских захватчиков в рядах киевской терробороны. Он активно поддерживает украинских воинов и регулярно обращается к мировому сообществу, рассказывая о страшных преступлениях оккупантов на территории нашей страны.

Недавно ТСН Проспорт писал, что Владимир Кличко рассказал, может ли вернуться в бокс после завершения войны в Украине.

Читайте также:

В Мариуполе погиб еще один украинский ватерполист

Российский олимпийский чемпион по плаванию нарушил "бан" за участие в путинском митинге в "Лужниках"

Дочь убитого капитана сборной Украины по водному поло вернули из российского плена