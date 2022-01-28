"Ты тупой? На меня смотри": российский теннисист позорно вызверился на судью в матче Australian Open

"Ты тупой? На меня смотри": российский теннисист позорно вызверился на судью в матче Australian Open

Даниил Медведев кричал и оскорблял арбитра, который сделал ему замечание.

Российский теннисист Даниил Медведев оскандалился во время полуфинального матча Australian Open-2022.

Во втором сете спортсмен из РФ решил высказать претензии арбитру за то, что тот позволяет отцу его соперника грека Стефаносу Циципасу постоянно подсказывать сыну. Во время паузы россиянин не справился с эмоциями и яростно наорал на рефери, обозвав его "тупым".

"Ты псих? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты что, тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Отвечай на вопросы. Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я говорю с тобой. Дай ему предупреждение - его отец говорит каждый розыгрыш. А ты сделал мне предупреждение просто так", - кричал в адрес судьи российский теннисист.

Поединок завершился победой Медведева - 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.

В финале Открытого чемпионата Австралии россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который в другом полуфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини - 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

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