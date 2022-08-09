"Ты убегаешь от трилогии": Фьюри хочет повторного поединка с жертвой Усика

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри хочет вернуться на ринг и требует своего соотечественника Дерека Чисору подписать контракт на третье сражение между ними.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, объявивший о завершении карьеры, хочет в третий раз выйти на ринг с Дереком Чисорой.

Об этом британец заявил в видеообращении.

"Это сообщение для Дерека Чисоры. Ты, Дерек, убегаешь от трилогии. Ты называешь себя "войной", но тебе следует называть себя трусом, потому что ты избегаешь трилогии и наибольшего гонорара в карьере. Подпиши проклятый контракт", — сказал Ф' Юри.

‼️ Tyson Fury подтвердил, что это привлечение к ретименту для трилогии борьбе с Derek Chisora ​​Next…



[ @Tyson_Fury ] pic.twitter.com/ngh9VRABk6 — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 8, 2022

Чисора и Фьюри дважды встречались на ринге, в 2011 и 2014 годах. Оба раза победил Тайсон.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 24 апреля "Цыганский король" нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта, после чего объявил о завершении карьеры.

На счету Чисоры 33 победы (23 – нокаутом) и 12 поражений. За свою карьеру дважды встречался на ринге с украинскими боксерами. В феврале 2012 года Дерек единодушным решением судей уступил Виталию Кличко в поединке за пояс WBC, а в октябре 2020 года британец единогласным судейским решением проиграл Александру Усику в бою за статус обязательного претендента на титул WBO. В последнем поединке Чисора победил Кубрата Пулева и завоевал вакантный пояс WBA International. Титул полноценного чемпиона WBA принадлежит Александру Усику.

Тайсон заявил о завершении профессиональной карьеры после убедительной победы над Диллианом Уайтом в апреле. При этом британец пока не отдал чемпионский пояс WBC.

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