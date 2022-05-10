"Ты здесь играешь, а твоя страна плачет": фанаты "Атлетико" оскорбляли Лунина во время мадридского дерби

"Ты здесь играешь, а твоя страна плачет": фанаты "Атлетико" оскорбляли Лунина во время мадридского дерби

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин стал жертвой травли со стороны болельщиков "Атлетико" в матче испанской Ла Лиги.

В воскресенье, 8 мая, 23-летний украинец дебютировал за "Реал" в матче Примеры против "Атлетико". Во время мадридского дерби фанаты "матрасников" пытались спровоцировать Лунина словами о войне в Украине.

Об этом сообщает RNMJ TV Real Madrid.

Трибуны, располагавшиеся за воротами Лунина, не раз скандировали неприятные фразы в его адрес. Один из фанатов выкрикивал Андрею через мегафон: "Ты здесь играешь, а твоя страна плачет".

Cánticos a Lunin en el Wanda



"Tú aquí jugando y tu país llorando "

..no , no podemos entenderlos . pic.twitter.com/D6a15FHVFD — El turko F.C (@Elturko1985FC) May 9, 2022

Следует отметить, что такие оскорбления в адрес украинца не были массовыми. Часть болельщиков "Атлетико" с возмущением отреагировала на эту провокацию и освистала обидчиков Лунина.

Поединок на "Ванда Метрополитано" завершился минимальной победой команды Диего Симеоне со счетом 1:0. Единственный гол в ворота Лунина был забит с пенальти.

Для "Королевского клуба" этот поединок уже не имел никакого турнирного значения. "Реал" досрочно выиграл чемпионский титул Ла Лиги, а потому в игре с "матрасниками" Карло Анчелотти решил дать шанс резервистам.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Андрей Шевченко не сдержал слез во время интервью на итальянском ТВ, говоря о войне в Украине.

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