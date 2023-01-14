"Ты знаешь, как закончил Геббельс?": Усик обратился к российскому пропагандисту Соловьеву (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик во время прямого эфира в Instagram обратился к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Украинский боксер намекнул россиянину, что его ждет судьба его нацистского коллеги времен гитлеровской Германии Йозефа Геббельса.

"Некоторые господа на своем ТВ кричат, какой я подлец. Соловьюша, к тебе обращаюсь. Ты знаешь, как закончил Геббельс? Соловьев, ау! Вы знаете, как закончил Геббельс. По некоторым данным, они с женой покончили с собой.

А перед этим жена отравила своих шестерых детей. То есть сначала они убили шестерых детей, а затем застрелились сами. Да, я, может быть, и клоун, и еще кто-то. Но когда вы о красных линиях рассказываете… Суверенное государство может идти куда угодно – в НАТО, не в НАТО.

И мы, по сути, хотим идти в НАТО, это наша цель. Почему мы, суверенное государство с гимном, с флагом, с президентом, со своим народом, не можем выбирать, куда идти?", – сказал Усик.

Также Александр еще раз напомнил, что именно РФ является страной-агрессором, которая начала войну против Украины.

"Вы вспоминаете мне Донбасс? Если бы вы не пришли на Донбасс, в украинский Донецк, то не было бы смертей. Если бы вы нагло не забрали Автономную республику Крым, то всего этого не было бы. А вы рассказываете нам, какие мы плохие", – заявил Усик.

Ранее сообщалось, что Усик обратился к россиянам, сравнив Путина с Гитлером.

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