Тяжелая травма и удаление: "Ворскла" победила "Александрию" и вернулась на третье место в УПЛ

Тяжелая травма и удаление: "Ворскла" победила "Александрию" и вернулась на третье место в УПЛ

Команда Юрия Максимова удержала гандикап, заработанный в первом тайме.

"Ворскла" в гостях обыграла "Александрию" в поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Ника" завершилась победой полтавчан со счетом 2:1.

Еще до перерыва подопечные Юрия Максимова обеспечили себе преимущество в два мяча - дубль оформил бразильский форвард Лукас Рангел, отметившись на 14-й и 39-й минутах.

Добавим, что первую половину встречи затмил момент, который произошел на 20-й минуте. Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец неудачно приземлился на газон после борьбы с Александром Скляром. Повреждение оказалось серьезным - врачи забрали Ковальца с поля на носилках.

Начало второго тайма осталось за хозяевами - Иван Калюжный на 53-й минуте отквитал один мяч. Однако сравнять счет команда Юрия Гуры не смогла. К тому же, завершали поединок александрийцы в меньшинстве - на 76-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален Олег Кожушко.

Команда Юрия Максимова набрала 24 очка и вернулась на третью позицию в УПЛ, которую вчера временно захватил "Днепр-1" .

. "Александрия" осталась на шестом месте с 18 баллами.

В следующем туре УПЛ "Ворскла" 23 октября в Полтаве примет "Шахтер", а "Александрия" днем ранее в Чернигове сыграет с "Десной".

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