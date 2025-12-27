ТСН в социальных сетях

Проспорт
153
1 мин

Тысяча все ближе: Роналду оформил дубль в чемпионате Саудовской Аравии

40-летний Криштиану забил 955-й и 956-й голы в карьере.

Максим Приходько
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / x.com/AlNassrFC_EN

Легендарный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Ахдуда".

40-летний португалец открыл счет на 31-й минуте встречи, замкнув дальнюю штангу.

В компенсированное к первому тайму время, на 45+3-й минуте, Роналду оформил дубль, в штрафной площадке забив пяткой в одно касание.

Для Криштиану это 955-й и 956-й голы в карьере. Он стремительно приближается к невероятной отметке в тысячу забитых мячей.

Отметим, что на 66-й минуте поединка Роналду мог делать хет-трик, но третий гол португальца отменил арбитр из-за офсайда.

В итоге "Аль-Наср" одержал разгромную победу со счетом 3:0. Третий гол на 90+4-й минуте забил Жоау Фелиш. Роналду провел на поле весь матч.

В этом сезоне Криштиану забил 12 голов и сделал один ассист в чемпионате Саудовской Аравии. Он возглавляет бомбардирскую гонку турнира вместе с Фелишем.

После этой победы Аль-Наср (30 очков) лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. Ближайшего преследователя – "Аль-Хиляль" – подопечные Жорже Жезуша опережают на 4 балла.

Ранее сообщалось, что Роналду забил роскошный гол бисиклетой в матче чемпионата Саудовской Аравии.

