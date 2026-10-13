Тысяча все ближе: Роналду забил гол в матче азиатской Лиги чемпионов

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, которого временно отстранили от сборной Португалии после громкого скандала, забил гол в матче 2-го тура азиатской Лиги чемпионов против узбекистанского "Нефтчи".

41-летний португалец вышел в стартовом составе и на 42-й минуте поразил ворота соперника, удвоив преимущество своей команды — 2:0.

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Для Роналду это 981-й гол в карьере. Таким образом, до вожделенной тысячи ему осталось забить всего 19 мячей.

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Видео гола Роналду

В этом сезоне Криштиану провел 9 матчей за саудовский клуб во всех турнирах и забил 5 голов.

В итоге "Аль-Наср" обыграл "Нефтчи" со счетом 3:1, а Роналду провел на поле весь поединок. Для команды Криштиану это первая победа в турнире в этом сезоне, в первом туре "Аль-Наср" разгромно проиграл "Аль-Айну" из ОАЭ (0:4).

Добавим, что матч "Аль-Наср" — "Нефтчи" начался с задержкой из-за сообщений о возможной опасности на фоне атак хуситов на страну.

Ранее сообщалось, что Роналду объявил, планирует ли после громкого скандала завершать карьеру в сборной Португалии.

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