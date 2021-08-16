У бойца UFC попытались угнать автомобиль: преступник совершил фатальную ошибку (видео)

Спортсмен жестко наказал злоумышленника.

В Сеть попало видео, как неопознанный преступник попытался угнать автомобиль у американского бойца UFC Джордана Уильямса.

Эпизод попал на камеру видеонаблюдения одного из магазинов, куда 30-летний спортсмен зашел, чтобы купить продукты. В этот момент к его автомобилю подошел неизвестный, сел в него и попытался уехать.

Однако злоумышленнику не повезло. Джордан вовремя вышел из магазина, открыл дверь машины, нанес угонщику несколько ударов, включая коленом в голову, и отбил свой автомобиль.

When you try and boost a UFC fighter's car..



Jordan Williams with some good work in the clinch pic.twitter.com/8uQsiCDwyk — UFC on BT Sport (@btsportufc) August 13, 2021

В смешанных единоборствах Уильямс провел 15 боев.

На счету Джордана 9 побед и 5 поражений. Один поединок признан несостоявшимся.

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