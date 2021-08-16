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У бойца UFC попытались угнать автомобиль: преступник совершил фатальную ошибку (видео)

У бойца UFC попытались угнать автомобиль: преступник совершил фатальную ошибку (видео)

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2026
У бойца UFC попытались угнать автомобиль: преступник совершил фатальную ошибку (видео)

Скріншот відео

Спортсмен жестко наказал злоумышленника.

В Сеть попало видео, как неопознанный преступник попытался угнать автомобиль у американского бойца UFC Джордана Уильямса.

Эпизод попал на камеру видеонаблюдения одного из магазинов, куда 30-летний спортсмен зашел, чтобы купить продукты. В этот момент к его автомобилю подошел неизвестный, сел в него и попытался уехать.

Однако злоумышленнику не повезло. Джордан вовремя вышел из магазина, открыл дверь машины, нанес угонщику несколько ударов, включая коленом в голову, и отбил свой автомобиль.

  • В смешанных единоборствах Уильямс провел 15 боев.
  • На счету Джордана 9 побед и 5 поражений. Один поединок признан несостоявшимся.
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