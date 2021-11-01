У экс-футболиста сборной Англии диагностировали редкое заболевание: ему понадобится пересадка печени

В настоящее время он является тренером молодежного состава английского клуба.

У бывшего футболиста сборной Англии Кирона Дайера обнаружили редкое заболевание.

Как сообщает официальный сайт "Ипсвич Тауна", молодежный состав которой тренирует Дайер, у него диагностировали первичный склерозирующий холангит.

Отмечается, что теперь 42-летнему Даеру понадобится пересадка печени.

"К сожалению, несколько лет назад мне диагностировали неудовлетворительное состояние печени, из-за чего однажды мне понадобится трансплантация. В течение следующей недели результаты тестов должны подтвердить, когда мне нужно пройти эту процедуру.

Я вижу себя очень позитивным человеком, который должен преодолеть эту незначительную неудачу. Я очень благодарен клубу, болельщикам и общественности за их сообщение поддержки в течение последней недели. Хотел бы попросить всех уважать мою тайну и конфиденциальность моей семьи", — сказал Дайер.

Кстати, Кирон отыграл за сборную Англии в 33 матчах, однако не отличался результативными действиями. Он был в составе "Трех львов" на Чемпионате мира-2002 и на Чемпионате Европы-2004. За свою карьеру экс-хавбек успел поиграть за "Ньюкасл", "Вест Хэм", "Мидлсбро", Куинс Парк Рейнджерс" и "Ипсвич Таун".

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