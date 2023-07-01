У экс-тренера сборной Украины по футболу обнаружили рак

Михаил Фоменко сообщил, что сейчас борется с онкологическим заболеванием.

Бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко признался, что лечится от онкологии.

Об этом 74-летний специалист рассказал в комментарии изданию Sportnews.

Источник связался с Фоменко, чтобы узнать, находится ли он сейчас в безопасности и обсудить результаты сборной Украины.

Он ответил, что не может сейчас говорить и лечится от раковой болезни.

"Не могу говорить, онкология, лечусь", – сказал Фоменко.

Фоменко возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год. Под его руководством главная команда страны пробилась в финальную часть Евро-2016, где проиграла все три матча на групповом этапе. "Сине-желтые" уступили командам Германии, Северной Ирландии и Польши.

За свою тренерскую карьеру Фоменко также работал с "Динамо", "Вересом", киевским ЦСКА, "Металлистом", запорожским "Металлургом", "Таврией" и другими клубами.

Вместе с "Динамо" Фоменко выиграл чемпионат и Кубок Украины.

Ранее сообщалось, что знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич возглавил львовские "Карпаты".

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