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У футболиста клуба НФЛ во время матча остановилось сердце: что известно о его состоянии (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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У футболиста клуба НФЛ во время матча остановилось сердце: что известно о его состоянии (видео)

Фото: Associated Press

Дамар Хэмлин потерял сознание после столкновения с соперником.

Очень неприятный инцидент затмил матч регулярного чемпионата НФЛ между "Цинциннати Бенгалз" и "Баффало Биллз". У защитника гостей Дамара Хэмлина прямо на поле случился сердечный приступ.

Эпизод произошел в первой четверти встречи. Хэмлин жестко столкнулся с игроком соперников Ти Хиггинсом, после чего упал на землю и потерял сознание.

Врачи сразу же поспешили на помощь 24-летнему спортсмену. Полчаса медики прямо на поле оказывали пострадавшему экстренную помощь, им удалось восстановить сердцебиение Дамара средствами сердечно-легочной реанимации.

После этого Хэмлина доставили в больницу, где он сейчас и находится. Его состояние оценивают как критическое.

Из-за инцидента с Хэмлином матч был остановлен. Игроки обеих команд покинули поле и отправились в раздевалки, а доигровку поединка решили перенести на неопределенный срок.

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Дата публикации
Просмотры
472
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