У футболиста клуба НФЛ во время матча остановилось сердце: что известно о его состоянии (видео)

Дамар Хэмлин потерял сознание после столкновения с соперником.

Очень неприятный инцидент затмил матч регулярного чемпионата НФЛ между "Цинциннати Бенгалз" и "Баффало Биллз". У защитника гостей Дамара Хэмлина прямо на поле случился сердечный приступ.

Эпизод произошел в первой четверти встречи. Хэмлин жестко столкнулся с игроком соперников Ти Хиггинсом, после чего упал на землю и потерял сознание.

Они имеют ambulance на полях для Bills Safety Damar Hamlin и они just announced medical personal have been administering CPR… И действительно hope he ends up ok. Какое биссарное занятие. pic.twitter.com/hvczkaz0lC — Steve Cox (@RealSteveCox) January 3, 2023

Врачи сразу же поспешили на помощь 24-летнему спортсмену. Полчаса медики прямо на поле оказывали пострадавшему экстренную помощь, им удалось восстановить сердцебиение Дамара средствами сердечно-легочной реанимации.

После этого Хэмлина доставили в больницу, где он сейчас и находится. Его состояние оценивают как критическое.

Extreme amount of urgency in treating injured Bills defensive player Damar Hamlin. Ambulance на поле в Paycor Stadium. pic.twitter.com/QLmmn3kqMg — Joe Danneman (@FOX19Joe) January 3, 2023

Из-за инцидента с Хэмлином матч был остановлен. Игроки обеих команд покинули поле и отправились в раздевалки, а доигровку поединка решили перенести на неопределенный срок.

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