У футболиста "Манчестер Юнайтед" обнаружили проблемы с дыханием, ему установили кардиомонитор

У футболиста "Манчестер Юнайтед" обнаружили проблемы с дыханием, ему установили кардиомонитор

Игрок ощутил проблемы со здоровьем во время последнего матча клуба.

У игрока английского " Манчестер Юнайтед " Виктора Линделефа обнаружили проблемы с дыханием.

Об этом сообщает официальный сайт "манкунианцев".

Отметим, что защитник не сумел доиграть поединок 16-го тура АПЛ против "Норвича", состоявшегося в субботу, 11 декабря. 27-летний швед после консультации с врачами сразу был заменен.

"Виктор сейчас проходит серию профилактических исследований. Тем не менее, он хорошо восстановился после эпизода, который перенес в матче с "Норвичем". Все указывает на то, что это не связано с какой-либо вспышкой коронавируса в клубе", — сообщает пресс0служба "Манчестер Юнайтед".

В то же время супруга Виктора Майя Линделеф в своем блоге для Elle сообщила, что футболисту вживили кардиомонитор, чтобы отслеживать его состояние.

Матч против "Норвича" завершился минимальной победой "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 ;

; В этом сезоне на счету Линдельофа 18 игр во всех турнирах и две результативные передачи.

Ранее рассказывалось о том, что звездный датский футболист впервые приступил к тренировкам после перенесенной остановки сердца.

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