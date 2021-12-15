У футболиста "Манчестер Юнайтед" обнаружили проблемы с дыханием, ему установили кардиомонитор

Игрок ощутил проблемы со здоровьем во время последнего матча клуба.
У игрока английского "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа обнаружили проблемы с дыханием.
Об этом сообщает официальный сайт "манкунианцев".
Отметим, что защитник не сумел доиграть поединок 16-го тура АПЛ против "Норвича", состоявшегося в субботу, 11 декабря. 27-летний швед после консультации с врачами сразу был заменен.
"Виктор сейчас проходит серию профилактических исследований. Тем не менее, он хорошо восстановился после эпизода, который перенес в матче с "Норвичем". Все указывает на то, что это не связано с какой-либо вспышкой коронавируса в клубе", — сообщает пресс0служба "Манчестер Юнайтед".
В то же время супруга Виктора Майя Линделеф в своем блоге для Elle сообщила, что футболисту вживили кардиомонитор, чтобы отслеживать его состояние.
- Матч против "Норвича" завершился минимальной победой "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0;
- В этом сезоне на счету Линдельофа 18 игр во всех турнирах и две результативные передачи.
Ранее рассказывалось о том, что звездный датский футболист впервые приступил к тренировкам после перенесенной остановки сердца.
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