У футболиста сборной Дании на поле остановилось сердце: мнение врача сборной Украины

Вячеслав Попов предположил, что могло стать причиной того, что Кристиан Эриксен потерял сознание.

Врач сборной Украины Вячеслав Попов прокомментировал страшный инцидент с лидером сборной Дании Кристиан Эриксен. Игрок потерял сознание на поле в конце первого тайма матча Евро-2020 против команды Финляндии.

"Как я увидел по трансляции, это произошло внезапно, при небольшой нагрузке. Он падает на поле, выбегают врачи и в течение 20 секунд ставят диагноз. Затем вызывается бригада неотложной помощи и используется дефибриллятор.

О чем можно думать? Здесь можно думать об острой коронарной недостаточности с остановкой сердца, потому что дефибриллятор проводится только в случае остановки сердца. Или об острой коронарной недостаточности, что тоже завершается остановкой сердца. И третий вариант это варикоз с узлами, который часто случается у футболистов. Во время большой нагрузки этот тромб ушел из вен ног и возникает тромбовая болезнь артерии. Вот три момента, которые приводят к мгновенной смерти или к мгновенной остановке сердца.

Другого, пожалуй, здесь не может быть. Но врачи разбирались и сразу начали с дефибрилляции, так это точно что-то вроде этого", — сказал Попов в эфире телеканала "Футбол 1".

Эриксен внезапно рухнул на поле в конце первого тайма и не шевелился.

Associated Press

Incredible player. Praying that he is okay. Eriksen just collapsed on the field pic.twitter.com/BOshYNlKcE — Charlie (@CharlieV_NC) June 12, 2021

Врачи выбежали на поле и оказали футболисту экстренную медицинскую помощь, после чего его забрали на носилках.

Associated Press

Associated Press

УЕФА сообщил, что игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось. Матч Дания - Финляндия официально приостановлен.

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