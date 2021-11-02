У исландского футболиста остановилось сердце во время матча Чемпионата Норвегии

У исландского футболиста остановилось сердце во время матча Чемпионата Норвегии

Игру пришлось остановить.

Исландский футболист Эмиль Паллсон пережил остановку сердца в матче второго по силе дивизиона Чемпионата Норвегии.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Согндал", за который и выступает Паллсон.

Отмечается, что инцидент произошел на 12-й минуте матча при счете 1:0 в пользу "Согндала". Палссон внезапно упал на газон, потеряв сознание. Выбежавшие на поле медики для оказания помощи игроку около десяти минут пытались его привести в чувство.

К счастью, Паллсона удалось спасти и сейчас он находится в больнице, где проходит углубленное медицинское обследование. После случившегося команды не стали продолжать матч. Встреча будет доиграна позже.

28-летний Палссон выступает за "Согндал" на правах аренды, игрок принадлежит "Сарпсборгу". В его активе есть один матч за сборную Исландии.

Недавно остановилось сердце у футболиста, которым интересовался донецкий "Шахтер". Жизнь нападающему спас имплантированный дефибриллятор, установленный в прошлом году.

Напомним:

12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.

на поле во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрыли пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы. Позже врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии Эриксена , а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.

, а в Сети появилось из больницы. 15 июня Эриксен впервые вышел на связь . Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке.

. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке. 17 июня Датский футбольный союз сообщил , что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.

, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем. 18 июня Эриксена выписали из больницы, однако его карьера оказалась под угрозой. В Италии, где датский футболист защищает цвета миланского "Интера", запрещено заниматься контактными видами спорта в случае установленного кардиостимулятора.

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