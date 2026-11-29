Российские прыгуны в воду / © Associated Press

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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) лишила Канаду права на проведение двух этапов Кубка мира-2027 из-за отказа допустить российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщила пресс-служба федерации.

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В апреле 2026 года World Aquatics отменила все санкции против России и Беларуси, позволив спортсменам из страны-агрессора и ее союзника соревноваться под национальными флагами.

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Однако в ноябре правительство Канады заявило, что российские и белорусские спортсмены не будут представлять свои страны на соревнованиях в Канаде, пока будет продолжаться война против Украины.

World Aquatics в ответ лишила Канаду права принимать соревнования Кубка мира 2027: по прыжкам в воду (25-28 февраля) и артистическому плаванию (29 апреля – 1 мая).

"World Aquatics берет в известность недавние заявления правительства Канады, из которых ясно следует, что российские и белорусские спортсмены, за исключением случаев, когда они будут выступать как "нейтральные" спортсмены на определенных правительством условиях, не будут иметь разрешения на въезд в Канаду для участия в запланированных соревнованиях.

World Aquatics остается преданной идее содействия инклюзивным и общедоступным международным соревнованиям, свободным от политического вмешательства. Мы ценим наши давние партнерские отношения с Канадой как страной-хозяйкой и с нетерпением ждем возвращения в Канаду для проведения будущих соревнований", — говорится в заявлении организации.

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Ранее сообщалось, что Канада не будет выдавать визы россиянам на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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