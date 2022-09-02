"У кого-то проблемы с дырками на форме, а кому-то некуда возвращаться": Бех-Романчук – об обстреле спорткомплекса в Харькове

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заявила о ничтожности проблем российских спортсменов, жалующихся на нехватку экипировки.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отреагировала на обстрел армией РФ спорткомплекса в Харькове.
"Сегодня российская ракета попала во Дворец спорта в Харькове. Это был дом украинских синхронисток. У кого проблемы с дырками на форме, а кому-то некуда возвращаться домой", — написала Бех-Романчук в Instagram.
Таким образом, Бех-Романчук напомнила о ничтожности проблем российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая пожаловалась на дефицит современной спортивной экипировки в стране-агрессоре, поскольку Nikе оставил российский рынок из-за полномасштабного вторжения оккупантов в Украину. На заявление россиянки также отреагировал украинский скелетонист Владислав Гераскевич.
Спорткомплекс в Харькове был рассчитан на 5000 мест, там проводились соревнования по минифутболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта. Кроме того, украинские теннисисты проводили здесь матчи Кубка Дэвиса и Билли Джин Кинга.
Читайте также:
Защищая Украину от российских захватчиков, погиб известный крымский ультрас
"Это прямое пренебрежение принципами Хартии": Лавров заговорил об отстранении российских спортсменов, обезобразив слова президента МОК
Украинская теннисистка отказалась пожать руку звездной белоруске после матча на US Open (видео)