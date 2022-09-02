"У кого-то проблемы с дырками на форме, а кому-то некуда возвращаться": Бех-Романчук – об обстреле спорткомплекса в Харькове

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отреагировала на обстрел армией РФ спорткомплекса в Харькове.

"Сегодня российская ракета попала во Дворец спорта в Харькове. Это был дом украинских синхронисток. У кого проблемы с дырками на форме, а кому-то некуда возвращаться домой", — написала Бех-Романчук в Instagram.

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Таким образом, Бех-Романчук напомнила о ничтожности проблем российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая пожаловалась на дефицит современной спортивной экипировки в стране-агрессоре, поскольку Nikе оставил российский рынок из-за полномасштабного вторжения оккупантов в Украину. На заявление россиянки также отреагировал украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Спорткомплекс в Харькове был рассчитан на 5000 мест, там проводились соревнования по минифутболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта. Кроме того, украинские теннисисты проводили здесь матчи Кубка Дэвиса и Билли Джин Кинга.

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