"У Ломы уже был шанс": звездный американский боксер резко "закрыл рот" промоутеру украинца

"У Ломы уже был шанс": звездный американский боксер резко "закрыл рот" промоутеру украинца

Девин Хейни хочет перехватить у Василия бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Обладатель пояса WBC в легком весе Дэвин Хейни возмутился словами главы компании Top Rank Боба Арума, ведущего дела украинца Василия Ломаченко.

В недавнем интервью Арум заявил, что бой Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа будет гораздо более масштабным событием, чем поединок Камбососа с Хейни.

"Правду говоря, в Австралии никто не знает Дэвина Хейни. Его поединки там вообще нигде не показывали. Все, кто следит за боксом во всем мире, включая Австралию, знают Ломаченко. Так что бой Камбососа с Ломаченко в Австралии будет гораздо крупнее, чем с Хейни", - сказал Арум FightHype.com.

После этих слов 23-летний американец резко ответил 90-летнему промоутеру в Twitter.

"Заткнись, Боб. У Ломы уже был шанс", - написал Хейни, вспомнив поражение Ломаченко от Теофимо Лопеса в бою за звание абсолютного чемпиона в легком весе в октябре 2020 года.

STFU BOB! LOMA HAD HIS SHOT! https://t.co/R0jKD3j1Gd — Devin Haney (@Realdevinhaney) January 19, 2022

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В послужном списке Хейни 27 побед (15 - нокаутом) в 27 поединках. В ночь на 5 декабря он победил своего соотечественника Джозефа Диаса и защитил титул WBC в легком весе.

и защитил титул WBC в легком весе. В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

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