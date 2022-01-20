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"У Ломы уже был шанс": звездный американский боксер резко "закрыл рот" промоутеру украинца

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"У Ломы уже был шанс": звездный американский боксер резко "закрыл рот" промоутеру украинца

Associated Press

Девин Хейни хочет перехватить у Василия бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Обладатель пояса WBC в легком весе Дэвин Хейни возмутился словами главы компании Top Rank Боба Арума, ведущего дела украинца Василия Ломаченко.

В недавнем интервью Арум заявил, что бой Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа будет гораздо более масштабным событием, чем поединок Камбососа с Хейни.

"Правду говоря, в Австралии никто не знает Дэвина Хейни. Его поединки там вообще нигде не показывали. Все, кто следит за боксом во всем мире, включая Австралию, знают Ломаченко. Так что бой Камбососа с Ломаченко в Австралии будет гораздо крупнее, чем с Хейни", - сказал Арум FightHype.com.

После этих слов 23-летний американец резко ответил 90-летнему промоутеру в Twitter.

"Заткнись, Боб. У Ломы уже был шанс", - написал Хейни, вспомнив поражение Ломаченко от Теофимо Лопеса в бою за звание абсолютного чемпиона в легком весе в октябре 2020 года.

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