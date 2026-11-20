Михаил Мудрик / © Associated Press

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Арендованный в "Челси" вингер "Тоттенхэма" и сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал заявление президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко о своей дисквалификации за допинг.

25-летний футболист опроверг слова Шевченко, заявив, что ни он, ни его представители никогда не обращались в УАФ с просьбой "искусственно найти" сотрудника, который взял бы на себя ответственность за положительный допинг-тест Мудрика.

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Также Мудрик опроверг слова Шевченко, что в сборной Украины ему не давали никаких медикаментов, и заявил, что имеет сохраненную переписку в WhatsApp, которая это подтверждает.

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"Я ознакомился с заявлением Андрея Шевченко в ответ на мое интервью, опубликованное ранее на этой неделе. Он утверждает, что мои представители якобы просили УАФ "искусственно найти" сотрудника, который взял бы на себя ответственность за наличие мельдония в моей допинг-пробе. Это ложь. Ни я, ни мои представители никогда не обращались с подобной просьбой.

Как я уже объяснял в своем интервью, я предполагал, что мельдоний мог попасть в мой организм во время пребывания в составе сборной Украины. Поэтому я сосредоточил свои усилия на выяснении обстоятельств, связанных с УАФ и периодом моего пребывания в национальной команде.

Мы с моей командой неоднократно обращались в УАФ с просьбой помочь установить, каким образом мельдоний мог попасть в мой организм и кто, если вообще кто-то, мог быть ответственен за это. В ряде писем, отправленных тогда в УАФ, мои адвокаты четко отмечали, что мы стремимся получить правдивую информацию, которую можно независимо проверить. Одно из этих писем УАФ сегодня передало представителям СМИ. Его содержание однозначно подтверждает, что мои адвокаты требовали именно "правдивой, поддающейся проверке и достоверной информации".

Более того, УАФ неоднократно отказывалась должным образом содействовать моей команде и даже пыталась ввести ее в заблуждение, чтобы дистанцироваться от этого дела. Например, во время слушания представители УАФ свидетельствовали, что я не использовал пищевые добавки, предоставленные УАФ. Господин Шевченко повторил это утверждение в своем заявлении. Однако у меня сохранилась переписка в WhatsApp, которая подтверждает, что во время тренировочных сборов я использовал предоставленные УАФ продукты. То есть у меня есть доказательства, которые опровергают их неоднократные утверждения.

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Кроме того, УАФ систематически затягивала ответы на запросы моей команды и скрывала от моих адвокатов важную информацию и документы. До сих пор мне неизвестно, почему они так поступали.

Обидно, что УАФ избрала именно такой подход к моему делу и продолжает его соблюдать. Мои адвокаты находятся на связи с представителями УАФ", — цитирует Мудрика Tribuna.com.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.

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С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

31 июля 2026 года стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга и разрешили ему вернуться на поле. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

В ноябре 2026 года Мудрик впервые публично рассказал, что допинг мог попасть в его организм только в лагере сборной Украины, обвинив в этом организацию процессов в национальной команде.

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