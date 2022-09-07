"У меня есть российский паспорт": французский экс-футболист УПЛ пожаловался, что ФИФА запретила ему играть за сборную России

32-летний футболист, совсем недавно подписавший контракт с московским "Торпедо", обращался с соответствующим запросом, но получил категорический отказ.

Об этом Де Талек рассказал в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Отметим, что у Ле Таллека есть российский паспорт и женат на россиянке. По его словам, еще три года назад он пытался добиться разрешения выступать в футболке российской национальной команды, но ему напомнили о матчах в юниорских сборных Франции.

"У меня есть российский паспорт. Что я думаю об игре за сборную России? Я просил ФИФА три года назад, но там сказали "нет". Пока об этом не стоит говорить. Да, я хочу, просил, но ФИФА отклонила просьбу. Почему? Потому что я играл за сборную Франции. Это решение ФИФА, не мое. Поэтому у меня нет шансов сыграть за сборную России", — сказал Ле Таллек.

В "Говерле" Ле Таллек провел два года (с 2012 по 2014). Всего за ужгородский коллектив он сыграл 44 матча и забил семь мячей;

Ле Таллек также защищал цвета немецкой "Боруссии" (Дортмунд), французских "Ренна", "Нанта" и "Монпелье", российской "Мордовии", сербской "Црвены Звезды" и греческого АЭКа.

Добавим, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину клубы и сборные страны-агрессора отстранены от всех международных соревнований УЕФА и ФИФА. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в следующем сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.