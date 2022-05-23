"У меня нет больших кумиров": Зозуля встретился с ранеными украинскими воинами в Испании (фото)

"У меня нет больших кумиров": Зозуля встретился с ранеными украинскими воинами в Испании (фото)

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля продолжает активно поддерживать Украину во время войны с российскими оккупантами.

Недавно Роман Зозуля выставил на аукцион уникальный "убекс", чтобы помочь украинским защитникам. А теперь 32-летний футболист посетил раненых бойцов ВСУ, прилетевших на лечение в Испанию.

Форвард поздравил украинских военных с днем морской пехоты и отметил, что их вклад в борьбу с российскими захватчиками навсегда останется в мировой истории.

"Сегодня ночью в Мадрид прилетели украинские Герои на лечение и реабилитацию. Так, как я большой фанат наших защитников, то не мог упустить возможность пообщаться с ними и поздравить с праздником.

Нет у меня больших кумиров, чем наши Воины. Восхищаюсь и верю в каждого. Вы уже не только в истории Украины, но и в мировой. С вашим днем, люди из стали! Слава Героям! Слава морской пехоте!" - написал Зозуля в своем Facebook.

Сегодня ночью в Мадрид прилетели украинские Герои на лечение и реабилитацию. Да, как я великий фанат наших... Опубликовано Романом ЗозулейПонедельник, 23 мая 2022 г.

Ранее сообщалось, что Зозуля отправил ВСУ очередную партию помощи.

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