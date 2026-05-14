"У меня нет мотивации, у меня есть дисциплина": уникальная история Усика от футбола до абсолютного чемпиона

Александр Усик / © Associated Press

Сегодня Александр Усик — это лицо мирового бокса, человек, объединивший все пояса и готовящийся к уникальному бою с Рико Верховеном у Пирамид Гизы, который в Украине будет транслировать Киевстар ТВ. Но этот путь начался не с побед, а с борьбы за жизнь в больничной палате и тяжелого выбора между футбольными бутсами и боксерскими перчатками.

ТСН.ua рассказывает интереснейшую историю с пути на вершину украинского чемпиона.

Детская болезнь и футбол

Будущий чемпион родился в Симферополе, но значительную часть детства провел в селе Рыботин Черниговской области. В 7 лет Александр тяжело заболел — двусторонняя пневмония. Болезнь была настолько агрессивной, что врачи давали нелестные прогнозы.

«У меня была двусторонняя пневмония, которая переходила в туберкулез, но такого, Слава Богу, не произошло. Я практически 320 дней из 365 был в больнице», — признался Усик в одном из интервью.

В это время в больницу к нему пришел священник, что стало началом его глубокой веры. А чтобы укрепить иммунитет, врач посоветовал заниматься спортом на открытом воздухе. После этого в жизни Александра появился футбол.

Усик не просто играл в футбол, тренировался в команде симферопольской «Таврии». Он имел отличную скорость и видение поля, но в 15 лет карьеру пришлось завершить.

Причина была прозаической — деньги. Футбольная секция нуждалась в значительных расходах: бутсы, форма, поездки на соревнования. Семья Усика жила скромно и не могла потянуть такие расходы.

«Я пришел в бокс, потому что там не нужно было платить за тренировку. Футбол был очень дорогим видом спорта для моей семьи. Я просто выбрал то, что было доступно», — рассказывал чемпион.

Первый «провал» в боксе

Когда 15-летний Александр пришел в зал бокса к Сергею Лапину, у того сначала были сомнения. В боксе 15 лет считается «пенсионным» возрастом для начала. Кроме того, парень выглядел слишком худым.

Перед сражением с Тайсоном Фьюри сам Усик вспоминал, как отец убеждал его заняться боксом. «Отец говорил, что у меня может получиться. Я удивлялся: „Папа, я неплохо играю в футбол, какой бокс? Там бьют“. А он отвечал: „Для того, чтобы тебя не били, ты должен бить“», — рассказывал Усик.

В этой цитате почти вся драматургия раннего Усика. Он не романтизировал бокс. Не рвался в ринг. Напротив, для него это был спорт, где «бьют», тогда как футбол уже был понятным и близким.

На первом же спарринге Усика «проверили на прочность» и он получил серьезную порку от более опытного боксера. Но вместо того, чтобы бросить все, Александр пришел на следующий день. В это время Лапин увидел в юном парне незаурядный характер.

Сергей Лапин позже рассказывал в интервью: «Он был как пластилин очень восприимчив. То, что другим приходилось объяснять месяцами, Саша схватывал несколько тренировок».

Усик в детстве / Фото из соцсетей боксера

Усик ушел из футбола, но футбол остался с ним в боксе. Его оружие в ринге — не только руки. Это ноги, баланс, координация и чувство пространства. Именно за это его часто называют Котом. Это прозвище связано с его ловкостью, быстрой работой ног и техничностью.

Усик не похож на классического сверхтяжеловеса, который просто стоит напротив соперника и пытается перебить его силой. Он постоянно смещается, меняет углы, «финтит», заходит с другой стороны и заставляет соперника избивать туда, где его уже нет.

В этом есть что-то очень футбольное. Футболист ищет свободную зону. Усик делает то же самое в ринге. В футболе большое значение имеют темп, координация и правильное движение. Усик перенес эту логику в бокс.

Многие супертяжи бьются как танки. Усик бьется так, будто он все еще на поле: не стоит на месте, постоянно меняет направление и заставляет соперника бежать за его ритмом.

Сотни любительских сражений и олимпийское золото

После перехода в бокс Усик очень быстро начал прогрессировать. Его любительский путь стал фундаментом всей будущей карьеры. В любителях Усик выиграл 335 из 350 боев.

В 2012 году он завоевал золото Олимпиады в Лондоне в весовой категории до 91 кг. В финале будущий «абсолют» победил итальянца Клементе Руссо по очкам и завоевал олимпийский титул в тяжелом весе.

Именно после победы Усик станцевал легендарный гопак в ринге. Это был не просто жест радости. Это был момент, когда мир увидел не только сильного боксера, но и яркого персонажа — украинца, не скрывающего себя и не пытающегося вписаться в чужой шаблон.

Тогда начал формироваться образ Усика, которого позже полюбят даже люди, далекие от бокса — серьезный в работе, странный в коммуникации, эмоциональный, ироничный, но математически точный в ринге.

Отец, успевший увидеть олимпийский триумф, но не успел поздравить сына лично

После лондонского золота в истории Усика произошел один из самых болезненных моментов. Буквально через несколько дней после победы, когда Александр находился в Лондоне и готовился к возвращению, его отец, Александр Анатольевич, внезапно умер. В разных интервью Усик не раз возвращался к этой теме и эти воспоминания всегда звучат особенно эмоционально.

«Я приехал, положил ему медаль в руку и сказал: „Вот, батя, мы это сделали“. Это был самый трудный момент в моей жизни», — вспоминает боксер.

Отец для Усика был тем, кто сказал ему попробовать бокс, верил в него даже тогда, когда Александр еще не видел будущего в этом спорте.

После победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году в Эр-Рияде Усик снова говорил об отце. Первое, что он сделал, став абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе, это поднял глаза к небу и сказал: «Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Мы это сделали!».

Поэтому каждая большая победа Усика — это еще и продолжение того разговора между отцом и сыном.

Семья — главная опора чемпиона

По яркому образу Усика-чемпиона есть еще одна немаловажная часть его истории — семья. Он нечасто делает личную жизнь центром внимания, но в ключевые моменты постоянно возвращается к теме, жене, детям и дому.

Александр Усик женат на Екатерине Усик. Пара воспитывает четырех детей: дочерей Елизаветы и Марии и сыновей Кирилла и Михаила. Младшая дочь Мария родилась в январе 2024 года.

Усик подчеркивал, что семья для него часть внутренней опоры. После больших боев он часто говорит не только о поясах или соперниках, но и о людях, ради которых продолжает работать.

Один из сильнейших эпизодов произошел после победы над Даниэлем Дюбуа на «Уэмбли» в 2025 году. Усик опубликовал черно-белое фото, на котором он в рукавицах занимает жену Екатерину прямо после боя. Подпись была короткой и очень личной: «Ты моя поддержка, ты — мое все».

Еще один важный символ — его боксерские шорты. Усик не раз выносил в ринг личные надписи. В бою против Тайсона Фьюри в мае 2024 года на задней части пояса его шорт было написано «Мария» — имя самой молодой дочери, родившейся в январе того же года.

Александр Усик в шортах с надписью «Мария» во время боя против Тайсона Фьюри 2024 года. / © Associated Press

И это не единственный подобный случай. В 2019 году, когда Усик дебютировал в сверхтяжелом весе против Чазза Уизерспуна, на поясе его шорт была надпись «Лиза» — имя старшей дочери боксера. А раньше на шортах Усика также появлялась надпись KATERINA — имя его жены.

Поэтому для Усика ринг — это не только место, где он выходит за титулами, но и пространство, куда он символически берет с собой близких. Имена на шортах выглядят как маленькие личные обереги

«У меня нет мотивации. У меня есть дисциплина»

Историю Усика легко преподнести как историю таланта, но сам он часто объясняет свой успех дисциплиной.

«У меня нет мотивации. У меня есть дисциплина», — говорил Усик, объясняя, что люди часто ждут особого настроения, но на самом деле решающим является первый шаг и готовность делать работу. Это очень точно характеризует весь его спортивный путь. Он мог остановиться еще в детстве, когда не хватало денег на футбол. Мог не принять бокс. Мог не выдержать любительскую школу или не уйти в профи.

После Олимпиады Усик перешел в профессиональный бокс. В 2016 году он стал чемпионом мира по версии WBO в крузервейте. А в 2018 году выиграл финал World Boxing Super Series против Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Это был момент, когда Усик перестал быть просто «очень сильным украинским боксером» и завоевал первую «профессиональную корону».

После абсолютного чемпионства в крузервейте Усик сделал шаг, который многие считали слишком рискованным и перешли в тяжелый вес.

Тяжеловесы сразу стали относиться к «новичку» как к боксеру, которого смогут задавить своими габаритами, но именно там его футбольно-боксерская природа стала еще опаснее. Усик не пытался превратиться в типичного супертяжелость. Он не стал драться как более медленный, но более тяжелый боксер. Он принес в хевивейт то, что сделало его особенным: ноги, темп, углы, выносливость и способность постоянно заставлять соперника думать.

Усик начал побеждать своих соперников одного за другим, и квинтэссенцией всего пути стала победа над Тайсоном Фьюри разделенным решением судей и получением звания абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинский боксер, который был меньше своего соперника, пережил сложный отрезок в середине боя, но вернулся и заставил Фьюри получить отсчет в девятом раунде.

Александр Усик после получения титула абсолютного чемпиона / © Associated Press

Разница в габаритах была очевидна еще на взвешивании: перед первым боем Фьюри весил 118,8 кг, а Усик — 105,9 кг. То есть британец был почти на 13 кг тяжелее.

Но в ринге решали не только килограммы. Решали движение, выносливость и способность Усика менять бой, когда соперник уже думает, что начинает его контролировать.

В июле 2025 Усик еще раз подтвердил свой статус. Он победил Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде на «Уэмбли» и снова стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. После этой победы его профессиональный рекорд стал 24:0.

Этот эпизод важен, потому что подчеркнул, что Усик не был случайным абсолютным чемпионом. Он не просто раз выиграл большой бой. а снова и снова доказывал, что его стиль работает даже там, где логика габаритов вроде бы должна быть против него.

Новый вызов — бой против Верховена

После побед над сильнейшими боксерами эпохи Усик получил еще один необычный вызов — бой с Рико Верховеном, легендой кикбоксинга из Нидерландов. Поединок Усик — Верховен намечен на 23 мая 2026 года в Египте у пирамид Гизы. В Украине официальным транслятором поединка стала платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ». Она покажет полный вечер бокса, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференцию 21 мая и взвешивание 22 мая.

Это сражение выглядит как новый раздел в карьере Усика. Верховен не классический боксер с большой профессиональной карьерой в ринге, а один из самых известных кикбоксеров современности. Именно поэтому интрига здесь не только спортивная, но и почти кинематографическая: абсолютный чемпион бокса против короля кикбоксинга, ринг у пирамид, разные школы единоборств и соперник, значительно отличающийся от тех, кого Усик проходил раньше.

Для истории Усика это логическое продолжение его карьеры. Когда-то он ушел из футбола в бокс, потом из крузервейта в сверхтяжелый вес, где многие сомневались в его шансах. Теперь он снова выходит в необычную зону против бойца по другому виду спорта.

