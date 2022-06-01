"У меня невероятная мотивация": непобедимый украинский боксер готовится к возвращению на ринг

"У меня невероятная мотивация": непобедимый украинский боксер готовится к возвращению на ринг

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) собирается в ближайшее время вернуться на ринг.

Сиренко, выставивший на благотворительный аукцион свой чемпионский пояс WBC Asia, хочет провести несколько поединков до конца года.

Об этом спортсмен рассказал в интервью Vringe.

"Сейчас у меня есть возможность полноценно тренироваться и готовиться к своему возможному поединку. Война повлияла очень не только на тренировочный процесс, но и на продолжение моей карьеры в Украине в целом.

Я с большой радостью и мотивацией хочу возвратиться в ринг. Надеюсь, наша команда сможет организовать несколько поединков до конца этого года. За соперников говорить пока рано, но могу сказать, что мотивация у меня невероятная", – заявил Сиренко.

Свой последний бой боксер провел в декабре 2021 года. Тогда Сиренко завоевал титул чемпиона WBO Asia Pacific и защитил пояс чемпиона Азии по версии WBC ABC (2-я защита украинца) в тяжелом весе.

Напомним, что звездный боец UFC Конор Макгрегор поделился ожиданиями от второго боя между чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

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