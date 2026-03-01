"У меня уже есть дата": Усик сообщил, когда собирается завершить карьеру

Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик сообщил, когда собирается завершить карьеру.

По словам украинского боксера, он еще планирует выступать на профессиональном ринге полтора года.

Более того, Александр признался, что уже имеет конкретную дату, когда объявит о завершении карьеры боксера. Когда это произойдет, он не рассекретил.

"Я полностью в теме. Я все полностью понимаю. Кто-то не может себе сказать, что твой спортивный возраст завершается, потому что желание невероятное, а возможности уже не те, потому что тело уже не то, и подрастают новые ребята. Не может старый конкурировать с молодым в физике, в скорости. Он может конкурировать в каких-то бэкграундах, которые он насобирал за этот возраст, но их не хватит, чтобы победить. Нужно понимать, что ты проделал свой путь и сейчас начинается эра других молодых парней.

Полтора года и Александр Усик... У меня уже есть дата, когда я запишу видео для фанатов, для тренеров, для своей команды, для всех людей, которые следили за мной с 2012 года, а кто-то и с 2006-го, когда я свои первые соревнования выигрывал на международной арене. Четкая дата, когда я скажу людям спасибо. Я готовлю этот текст, и он идет от сердца", — сказал Усик в комментарии YouTube-каналу USYK17.

Отметим, что свой следующий бой Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, в ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.