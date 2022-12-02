"У нас было достаточно шансов": главный тренер сборной Германии разочарован вылетом команды из ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ганс-Дитер Флик прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира-2022.

По его словам, команда должна исключительно сама, что не смогла выйти в следующую стадию.

"Разочарование огромное. Я не виню Испанию. Никогда не смотрю на другие команды. Виноваты в этом только мы сами, у нас было достаточно шансов, особенно против Японии, а также против Испании в конце матча. Нам нужно лучше развивать игроков. Мы уже много лет нуждаемся в 9-м номере и сильных защитниках. Защита отличала немецкий футбол на протяжении многих лет. Нам нужно вернуться к основам», – приводит слова специалиста Bayern & Germany.

Флик также ответил на вопрос о возможной отставке.

"Мы быстро это решим, затрудняемся ответить сейчас, сразу после игры, когда мы вылетели. Вскоре увидим", – сказал он.

Напомним, что в заключительном матче группы E Германия победила Коста-Рику ( 2:4 ). В параллельном матче этого квартета сборная Японии сенсационно выиграла команду Испании (2:1).

Япония набрала 6 очков и сенсационно вышла в плей-офф с первого места. Испания (4) пробилась в 1/8 финала со второй строчки, опередив немцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Германия (4) и Коста-Рика (3) простились с Мундиалем.

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