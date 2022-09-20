"У нас есть согласие УЕФА": боснийская сборная собирается провести скандальный товарищеский матч с россиянами

Президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович сказал, что запрета на товарищеский матч с Россией нет.

Сборная Боснии и Герцеговины не имеет запрета на товарищеский матч с Россией.

Об этом заявил президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович.

"Важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА, чтобы сыграть этот матч. Они приостановили участие России, если речь идет об официальных матчах. Но если мы говорим о товарищеских матчах, то запрета нет", — сказал Желькович в комментарии BH Live.

Матч Россия – Босния и Герцеговина запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее в УЕФА сообщили, что не возражают против проведения поединка между сборными Боснии и Герцеговины и РФ. Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча с участием страны-агрессора.

В свою очередь лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23. Кроме того, Россию не допустили к жеребьевке футбольного Евро-2024.

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