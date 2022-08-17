"У нас идет война, нам есть куда тратить деньги": Усик - о бесплатном показе реванша с Джошуа

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик за собственные средства выкупил права на трансляцию боя-реванша с Энтони Джошуа.

Благодаря этому украинцы смогут посмотреть второй бой между Усиком и Джошуа бесплатно. Саша рассказал, что сделал это для того, чтобы его соотечественники не тратили деньги, а лучше пожертвовали их на ВСУ и тем, кто пострадал от российской агрессии.

"Мне очень важно бесплатно показать бой с Джошуа. Люди должны видеть, мой украинский народ должен видеть этот поединок. У нас идет война, и нам есть куда тратить деньги - на помощь ВСУ и людям, нуждающимся в этой помощи.

Так что бесплатная трансляция для украинского народа - это очень важно. Те деньги, которые люди могли потратить на покупку трансляции, могут использовать для помощи кому-то", - объяснил Усик в интервью Intu Boxing.

Также боксер подчеркнул, что предстоящий бой станет огромной мотивацией для него, его семьи, команды, а также всего украинского народа.

"Думаю, что это большая мотивация для моего народа, для моих детей, жены, команды. Мы мотивированы", – сказал Усик.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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