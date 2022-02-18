"У нас нет флага": российские фигуристки оказались в конфузной ситуации на Олимпиаде-2022 (видео)

"У нас нет флага": российские фигуристки оказались в конфузной ситуации на Олимпиаде-2022 (видео)

Призерки соревнований из команды ОКР не смогли сфотографироваться с флагом после завершения соревнований.

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова попали в неловкую ситуацию на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Обе спортсменки из ОКР завоевали медали в личном первенстве по фигурному катанию: Щербакова - "золото", а Трусова - "серебро", однако дальше произошло самое интересное. Традиционно после завершения соревнований спортсмены на льду фотографируются с флагами своих стран, однако россиянки не смогли этого сделать.

Как и на летней Олимпиаде-2020 в Токио, Российская Федерация отстранена от зимних Игр в Пекине из-за допинг-скандала. Потому российские спортсмены выступают на соревнованиях под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР). Флаг РФ также заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей.

Один из фотографов предложил представительницам ОКР сделать снимок с флагом, однако те ответили, что у них "нет флага". Вероятно, фотограф имел в виду флаг ОКР, однако фигуристки либо не поняли, либо не захотели с ним фотографироваться.

Таким образом, Щербакова и Трусова так и остались стоять за пределами катка, пока обладательница "бронзы" японка Сакамото Каори совершала круг почета на льду с флагом своей страны.

Ранее сообщалось, что Трусова устроила истерику после завоевания серебра на ОИ-2022. В свою очередь, 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, у которой обнаружили допинг, заняла четвертое место и не попала на пьедестал почета.

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