"У нас нет никаких проблем": главный тренер сборной Португалии опроверг конфликт с Роналду

Сантуш похвалил команду за разгром в 1/8 финала ЧМ-2022.
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал разгромную победу над Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира-2022.
"Не идеальный матч, но это был очень удачный вечер. Настроение, концентрация в каждый момент игры. Это была отличная игра, но сейчас самое главное – не потерять это настроение. Почему в старте вышел Гонсалу Рамуш вместо Криштиану Роналду? Я уже объяснил это, не буду объяснять это снова. Это разные игроки", – цитирует Сантуша Record.pt.
Также вождь похвалил поведение Криштиану Роналду, оставшегося в этом матче в запасе.
"Конфликт с Роналду? У нас нет никаких проблем. Мы знаем друг друга много лет и прекрасно работаем. Тренер должен уметь принимать решения. И эта ситуация не изменит наших отношений. Я уже объяснил все. А Криштиану проявил себя как настоящий капитан", – отметил он.
- В 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия разгромила Швейцарию (6:1). Роналду в этом матче остался вне стартового состава и вышел на замену на 73-й минуте.
- В четвертьфинале Португалия сразится с национальной командой Марокко, сенсационно победившей Испанию на старте плейоф ЧМ-2022.
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