"У нас с ним было бы потрясающее сражение": жертва Джошуа хочет выйти на ринг с Усиком

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис заявил, что хочет сразиться с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0, 13 КО) в реванше с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Американца не удивила победа украинца.

"Я всем говорил, что Усик победит, потому что Джошуа уже не тот. Возможно, Джошуа нужен небольшой перерыв от бокса. Возможно, ему нужно немного отдохнуть, как и мне, и сосредоточиться на будущем и своей жизни. Поверьте, он может снова стать чемпионом. ", — сказал в интервью Fight Hub TV.

Также Руис заявил, что хотел бы в будущем провести сражение с Усиком.

"Усик – отличный парень, имеет высокий класс, а также он отличный чемпион. У нас с ним был бы потрясающий бой. Думаю, чтобы победить Усика, нужный мексиканский стиль. Вы должны выступить вперед и просто бросать свои комбинации. Не бояться. Если вы пропустили, вы все равно должны это сделать, выступать вперед и оказывать постоянное давление. Я чувствую, что это именно то, что нужно было сделать Энтони Джошуа. Ему нужен был мексиканский стиль и давление, особенно потому, что он больше", — отметил он.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные в Лондоне у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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